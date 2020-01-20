الحقيل يواصل زيارته التفقدية لمواقع العمل في مناطق المملكة

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، خلال زيارته التفقدية للمشروعات السكنية بالمنطقة الشرقية، حرص القيادة في المملكة على تنفيذ جميع المشروعات السكنية بجودة عالية، وتوفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تمكّن أبناء الوطن من التملك السكني، وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

الحقيل شدد خلال الزيارة التي التقى خلالها عددًا من المقاولين والمطورين العقاريين على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لاستكمال شتى الأعمال، مع تطبيق معايير عالية من الجودة، لتبلي رغبات واحتياجات المواطنين، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص القيادة، ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على تنمية وتمكين جميع أبناء المملكة من الحصول على السكن الملائم.

وتأتي زيارة الحقيل للمنطقة الشرقية عقب زيارته لمشروعات الوزارة بالحقول الشمالية بكل من الجوف والجوف وجازان والمدينة المنورة وجدة، حيث كانت المنطقة الشرقية التي تضم 22 مشروعًا مع القطاع الخاص وتوفر 18,807 وحدة سكنية آخر محطاته، وذلك استمرارًا لجهوده في الوقوف على سير العمل بمشروعات الإسكان، وحث المطورين على تحقيق التطلعات بتوفير وحدات سكنية ذات جودة عالية.

وأطلق وزير الإسكان عددًا من المبادرات والخيارات مراعاة لرغبات المواطنين في التملك، وتشمل تلك الخيارات الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي المجانية أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي، وكذلك شراء الوحدات الجاهزة.