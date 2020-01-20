يخضع لعملية جراحية.. الأهلي يفقد خدمات عسيري

أعلن نادي أهلي جدة اليوم الاثنين أن مهاجمه مهند عسيري سيغيب عن الفريق لنحو أربعة أشهر بسبب الإصابة.

وأوضح الأهلي أن عسيري سيخضع لعملية جراحية لتنظيف الركبة، وإعادة الغضروف غدا الثلاثاء، ما سيتسبب في غيابه عن الفريق لقرابة أربعة أشهر.

ووفقا للحساب الرسمي للأهلي على شبكة “تويتر” للتواصل الاجتماعي، يجري عسيري الجراحة على يد الطبيب الفرنسي لاندرو في دبي.

ومن المقرر أن يدخل اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا يستمر لمدة 4 أشهر

قبل العودة للمشاركة في المباريات.

ويعاني عسيري من خشونة في الركبة اليمنى، حيث تقرر إجراء الجراحة

بالاتفاق بين اللاعب والإدارة بعد شعوره بآلام شديدة خلال الفترة

الماضية.