طقس الثلاثاء.. سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، غدا، على مناطق الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما توقعت في تقرير على “تويتر”، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غدًا شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي ويصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزء الشمالي بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة ويصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.