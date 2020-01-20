أمانة جدة: استئناف إصدار تراخيص البناء في مخططات الجوهرة والزمرد والياقوت.. وإيقاف المخالفين

أعلنت أمانة منطقة جدة استئناف إصدار تراخيص البناء في مخططات الجوهرة والزمرد والياقوت بعد إيقافها 60 يوما.

وقالت الأمانة، في حسابها الرسمي عبر تويتر، إن إيقاف المخططات كان بسبب التداخلات في الملكية والزحف عند البناء، ولحفظ حقوق المواطنين تم إيقاف المخططات المذكورة ورفعها مساحياً ودراسة الحالات على حدة ووضع الحلول المناسبة لعدم تفاقم المشكلة بما يحفظ حقوق أصحاب الأراضي.

وأضافت أنه سيتم إيقاف المكاتب الهندسية المصدرة للكروكيات التنظيمة غير الصحيحة لحين تصحيحها في مواقعها.

وأهابت أمانة جدة من المواطنين التأكد من صحة مواقعهم بمراجعة مبنى الأمانة – وكالة التعمير – الإدارة العامة للتخطيط العمراني للتأكد من صحة مواقعهم.