رئيس رابطة الدوري الإسباني ينتقد كأس العالم للأندية الموسعة

حذر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بأن إطلاق الاتحاد الدولي (الفيفا) للنسخة المعدلة والموسعة لكأس العالم للأندية في 2021 ربما يلحق الضرر بالمسابقات المحلية.

وقرر الفيفا، بقيادة رئيسه جياني إنفانتينو، تغيير نظام كأس العالم للأندية السنوي بدءا من العام المقبل لتقام بمشاركة 24 فريقا في الصين في يونيو حزيران ويوليو تموز 2021 بدلا من سبعة فرق.

وستقام النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية مرة واحدة كل أربع سنوات رغم أن تيباس يعتقد أن الفيفا، المدعوم من الأندية الكبيرة،سيحاول إقامة المسابقة كل عامين.

وقال تيباس للصحفيين في لندن خلال حفل إطلاق محطة الرابطة التلفزيونية “كان لدينا التوازن بين مسابقات الدوري المختلفة في أوروبا وباقي القارات والآن لدينا دخيل قد يتسبب في تشويه التوازن”.

وأضاف “من المفترض أن يكون الفيفا جهة رقابية لكنه بدلا من تنسيق جداول المباريات وتنظيم كأس العالم سيتحدث عن إقامة كأس العالم للأندية كل عامين. هذا سيغير الوضع الراهن. لا يمكن أن ندع هذا الأمر يحدث”.

ولم يعلن الفيفا عن الإيرادات القادمة من النظام الجديد لكأس العالم للأندية رغم أن إنفانتينو أكد أنه تلقى تسعة عروض للحصول على الحقوق التجارية للمسابقة.

لكن تيباس يعتقد أن الفيفا لم يضع في اعتباره الأثر الذي ستتركه الجوائز المالية للمسابقة على تشويه التوازن التنافسي في مسابقات الدوري المحلية.

وقال تيباس “يتحدث الفيفا عن توزيع الإيرادات لكنه لم يناقش الأثر الذي يمكن أن يحدث على دول مختلفة”.

وأضاف “دعونا نتخيل حصول فريقين من الأرجنتين (من المتوقع مشاركة بوكا جونيورز وريفر بليت) على 40 أو 50 مليون دولار من المسابقة. هذا سيترك أثرا كبيرا على المسابقة المحلية هناك”.

ولم يرغب الفيفا في الرد على طلب رويترز بالتعليق على تصريحات تيباس في هذا الأمر.