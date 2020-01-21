“التدريب التقني” يقتحم مجالات تشغيل وإدارة المطاعم والمقاهي

رعى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد توقيع التعاون المشترك بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية السعودية للمطاعم والمقاهي (قوت) ومركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (فهم)، أمس الاثنين بمقر المؤسسة في الرياض.

وقع المذكرة من جانب المؤسسة نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتورعبدالله بن مستور المرزوق، والمدير التنفيذي للجمعية السعودية للمطاعم والمقاهي سمو الأمير وليد بن ناصر بن فرحان آل سعود، والرئيس التنفيذي لمركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي.

ويتمثل التعاون في تطوير المعايير المهنية لقطاعي المطاعم والمقاهي.

حيث أنها اللبنة الأساسية في تكوين الرأسمال البشري الوطني القادر على الارتقاء بجودة وكفاءة هذا القطاع الحيوي. وسوف تساهم المعايير المهنية في تمكين القطاعات التعليمية لتطوير وتدريب المواطنين والمواطنات على شغل وظائف تشغيل وإدارة المطاعم والمقاهي.

وكذلك الارتقاء ببيئة العمل من خلال وضوح نطاق العمل والفرص التي يوفرها القطاع وفرص التطور المهني من خلال التدرج الوظيفي على مستوى المملكة للارتقاء بمستوى هذه القطاعات واستثمار إمكاناتها من اجل صنع وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي المؤهل، وتمكين الكفاءات السعودية من الجنسين لقيادة وإدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، إضافة إلى تطبيق برنامج وطني موحد للاعتماد المهني والتسلسل الوظيفي لقطاع المطاعم والمقاهي، وتوطين المعرفة والمعايير العالمية للتناسب مع البيئة والمجتمع السعودي.