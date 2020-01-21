السجن 13 عاماً لرئيس الانتربول السابق

أعلن القضاء الصيني الثلاثاء أنه حكم بالسجن 13 عاما وستة أشهر على الرئيس السابق للانتربول، الصيني مينغ هونغوي الذي اختفى فجأة من مقر منظمة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية، بعد إدانته بالفساد.

واعلنت المحكمة الشعبية الوسيطة الأولى في تيانجين (شمال) أنه حكم أيضا على مينغ (65 عاما) نائب وزير الأمن العام الصيني السابق بدفع غرامة قدرها مليونا يوان (حوالى 260 ألف يورو).

وكانت الصين أعلنت في تشرين الأول/اكتوبر 2018 أن مينغ الذي اختفى بعد وصوله إلى بلده، يخضع للتحقيق “للاشتباه بانتهاكه القانون”. وكان مينغ أول رئيس صيني للانتربول.