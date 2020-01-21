عاجل… الصحة تكشف حقيقة “ديدان” قتلت مواطنة بجدة

كشفت صحة جدة عن ملابسات حادثة خروج دود من أنبوب جهاز التنفس لمريضة بأحد المستشفيات بجدة.

وقالت في بيان حصلت “الوئام” على نسخة منه انه وتوضيحاً لما تم نشره في بعض الصحف الإلكترونية و تناقلته معظم مواقع وسائل التواصل الإجتماعي يوم أمس حول وجود دود يخرج من أنبوب جهاز التنفس لمريضة بمستشفى بجدة عليه تود صحة جدة أن تؤكد للجميع ومن منطلق حرصها وإهتمامها تجاه المرضى وحقوقهم ، بأن المريضة “رحمة الله عليها ” قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة وفق الأعراف المعمول بها طبياً فور حضورها للمستشفى وأن ما ظهر في الفيديو ليس له علاقة بمزاعم سوء النظافة بالمستشفى وأن ما ظهر أيضاً ليس (ديدان) أو أي نوع آخر من الحشرات و إنما أظهرت التحاليل المخبرية أنها طفيليات.

كما أنه تزامن تواجد المتوفاة في قسم العناية المركزة بالطوارئ مع تواجد مرضى آخرين و لم نتلقى أي بلاغ أو شكوى وأن الكادر التمريضي هم أول من أكتشف هذه الطفيليات أثناء عملهم عند سحب السوائل من المريضة، وبدورهم أبلغوا الكادر الطبي الذين قاموا بأخذ العينات لتحليليها مما دعا صحة جدة على الفور لتشكيل لجنة طبية وإرسال عينة من هذه الطفيليات إلى المختبر لإجراء المزيد من الفحوصات اللازمة.

وعليه فقد أتضح بعد تأكيد النتائج والتحاليل المخبرية للطفيليات الموجودة بالمريضة تبين أنها يرقات الكيسة المذنبه و هي من مسببات الديدان الشريطية وأنها تصيب الجهاز العصبي المركزي والعضلات والجلد والرئة ويُعد المسبب الرئيسي لدخول المريضة في غيبوبة وفشل في وظائف الجسم وتوقف القلب.

وأضافت صحة جدة أن مثل هذه الطفيليات تظهر نتيجة تناول الغذاء والماء الملوث مشيرة إلى أن المستشفى وكافة المرافق الطبية متعاقدة مع شركات متخصصة في مكافحة الحشرات ويوجد عمليات رش وإبادة منظمة ودورية تضمن عدم تكاثر أو انتشار الحشرات بالشكل الذي يؤثر على سلامة المرضى.

وأن صحة جدة صباح اليوم الثلاثاء قامت بتشكيل لجنة طبية من الشؤون الصحية للتأكد من الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها من واقع الملف الطبي للمريضة كما أنه جرى التواصل مع ذوي الفقيدة للتقدم بشكوى رسمية وفق الآلية النظامية وذلك لإحالتها إلى إدارة المتابعة الفنية للتحقيق في كافة الجوانب وصولاً لإحالتها إلى الهيئة الصحية الشرعية لإصدار قرار حيال ما يدعونه.

وفي ذات الوقت الذي تشاطر فيه صحة جدة أسرة الفقيدة هذا المصاب ولكن الأمر يتطلب توضيح ما سبق حرصاً على معرفة الجميع بحقيقة المقطع وملابساته مقدمين أحرّ التعازي و المواساة لأسرة الفقيدة وأن يتغمدها الله بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته.