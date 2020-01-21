«الوئام» تكشف: 7 حالات تفقد المعلم والمعلمة حقه في حركة النقل الخارجي

حددت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء 6 حالات تفقد المعلم أو المعلمة من حركة النقل الخارجي لهذا العام.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد جاءت كالآتي:

1- من بلغ غيابه دون عذر 15 يومًا فأكثر من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي 1439-1440 الموافق 30-4-1441 حتى نهاية الفصل الدراسي الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1441 الموافق 7-5-1441هـ والمرصودة في النظام قبل إغلاقه.

أما الغياب بعد ذلك فيتم احتسابه وفق آليات التقديم حركة النقل الخارجي للعام القادم ويحاسب عليه وفق الأنظمة والتعليمات (عدم التمكين من دخول الحركة وحذف سنة التقديم).

2- من قل أداؤه الوظيفي المعتمد في العام الدراسي السابق 1440/1439هـ والمرصود في النظام قبل إغلاقه عن 60 من 100 لشاغلي الوظائف التعليمية أو أقل عن 77.4 من 129 لمحضري ومحضرات المختبرات أو ما يعادلها (عدم التمكين من دخول الحركة وحذف سنة التقديم).

3- من عليه قضية قائمة في إدارة التعليم أو الوزارة موجبه للإبعاد عن التدريس أو لديه قضية تقتضي عدم نقله حسب رأي المتابعة أو قضايا (تعليق النقل مع الاحتفاظ بسنة التقديم).

4- من لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم ( طلب تقاعد ـ نقل خدمات استقالة – تحويل لعمل إداري – وفاة … إلخ ) (عدم التمكين من دخول الحركة وحذف سنة التقديم).

5- المجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم 1440 /1441 ممن صدرت قراراتهم قبل تاريخ 26-11-1435هـ (تعليق النقل والاحتفاظ بسنة التقديم).

6- المجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم 1442/1441 (عدم التمكين من دخول الحركة وحذف سنة التقديم).

7- من صدر له قرار بتغيير التخصص وله طلب نقل سابق. (الدخول برغبات جديدة وسنة تقديم جديدة ).