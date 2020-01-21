وزير خارجية سلطنة عمان يبدأ رابع زيارة لإيران في 9 أشهر

وصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة طهران، وذلك في زيارة سيلتقي خلالها كبار مسؤولي البلاد، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالة تسنيم الرسمية أنّه من المقرّر أن يلتقي بن علوي في طهران اليوم نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، للبحث في التعاون الثنائي وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان ظريف قد التقى نظيره العماني خلال توقفه في مسقط خلال عودته إلى إيران من نيودلهي، التي زارها للمشاركة في منتدى “رايسينا” الدولي.

وشارك بن علوي في السابع من الشهر الحالي في منتدى “حوار طهران”، وذلك بعد أيام على مقتل قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد.

وكشف الوزير العماني عن أن الولايات المتحدة على تواصل دائم مع سلطنة عمان وعبّرت عن “رغبتها في خفض التصعيد.

وأضاف بن علوي، وفقاً لما أوردته وكالة “تسنيم” الإيرانية في حينه: جميعاً نسعى إلى أن نساعد في تحقيق استقرار حقيقي في المنطقة”، قائلاً في معرض رده على سؤال حول طريقة تحقيق السلام في المنطقة، إن هذا من أهم الأسئلة، ونحن من أجل إيجاد إجابة له اجتمعنا اليوم هنا.

وتصاعد التوتر في المنطقة، عقب اغتيال الولايات المتحدة سليماني، وردّ إيران بقصف قاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق، وإسقاطها طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ.

وتلعب سلطنة عمان منذ 40 عاماً دور الوساطة بين الطرفين، بالإضافة إلى سويسرا راعية المصالح الأميركية في إيران، ليتزايد هذا الدور العماني خلال العام 2019، حيث قام وزير الخارجية العماني بثلاث زيارات إلى طهران فيه، واعتبرت زيارته للمشاركة في منتدى “حوار طهران” الرابعة خلال تسعة أشهر.