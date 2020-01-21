التعاون السعودي يعلن ضم حسن كادش من الهلال

أعلن نادي التعاون السعودي في وقت متأخر من مساء الاثنين تعاقده مع اللاعب حسن كادش لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، قادما من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وذكر التعاون في بيان “كادش تعاوني… أنهت إدارة النادي رسميا إجراءات ضم لاعب الهلال حسن كادش لمدة 3 مواسم ونصف، كان ذلك بمقر النادي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة علي الشايعي واللاعب.”

وكان نادي الهلال قد أكد أيضا إبرام الصفقة، حيث ذكر عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” :”حسن كادش ينتقل إلى التعاون… والهلال يقدم شكره لكادش على ما قدمه من جهود خلال فترة تمثيله الهلال.”

ويحتل التعاون المركز الخامس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي) برصيد 25 نقطة حصدها خلال 14 مباراة، بينما يتصدر الهلال جدول المسابقة برصيد 31 نقطة.