“السعودية لإعادة التمويل العقاري” توقع اتفاقية مع بنك الجزيرة بقيمة 250 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- توقيع اتفاقية شراء محفظة تمويلات عقارية بقيمة 250 مليون ريال سعودي من بنك الجزيرة، مع إمكانية شراء المزيد من المحافظ العقارية من البنك مستقبلاً بموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان اليوم، بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من خلال شراء محافظ التمويل العقاري من البنوك إلى ضخ مزيد من السيولة في سوق التمويل العقاري، مما يساهم في تخفيض كلفة التمويل العقاري على المواطنين، حيث وقع اتفاقية الشراء الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة نبيل الحوشان، اللذان أكدا التزامهما الكامل بدعم قطاع التمويل العقاري في المملكة من خلال التوقيع أيضا على مذكرة التفاهم المتضمنة للعديد من اتفاقيات شراء المحافظ مستقبلا بين الطرفين، ما يضمن استمرارية ضخ السيولة والاستقرار في قطاع التمويل السكني.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لمساعدة المواطنين في امتلاك المنازل، وأضاف: “إن الاتفاقية مع بنك الجزيرة تعزز التزامنا بتوفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري وتشجيع توفير حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين”، وزاد: “إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات لشراء محافظ التمويلات العقارية يساعدنا في تحقيق هدف الشركة الاستراتيجي المتمثل في إعادة تمويل ما لا يقل عن 10 في المئة من سوق التمويل العقاري في المملكة بنهاية عام 2020، و20 في المئة من السوق بحلول عام 2028″، لافتاً إلى أن الاتفاقية تساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بقطاع الإسكان والتي تستهدف زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 70%.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نجحت منذ تأسيسها عام 2017 في الاستحواذ على أكثر من 20 محفظة تمويل عقاري من عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة العربية السعودية، إذ ضخت الشركة أكثر من ملياري ريال في الاستحواذ على هذه المحافظ، وتواصل التزامها بضخ مزيد من السيولة في السوق من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع شركائها لتتيح للبنوك والشركات تمويل المزيد من المواطنين الراغبين في امتلاك المنازل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة نبيل الحوشان أنه منذ عام 2008 استثمر بنك الجزيرة في نشاط التمويل العقاري، إذ زادت محفظة البنك التمويلية عاما بعد عام، ما جعلنا أحد البنوك الرائدة في سوق التمويل العقاري السعودي”.

وأضاف: “سنستمر بالعمل على تعزيز موقعنا في سوق التمويل العقاري بما يضمن تطوير وتحسين منظومة التمويل في المملكة العربية السعودية وتوفير الحلول التمويلية الإبداعية للمواطنين”، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري يعزز التزامنا في هذا الجانب.

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل 20% من سوق القروض العقارية في المملكة العربية السعودية الذي من المتوقع أن ينمو إلى 800 مليار ريال سعودي خلال السنوات العشر المقبلة، وتواصل الشركة منذ تأسيسها عام 2017 جهودها الدؤوبة لتحفيز عملية تطوير سوق التمويل العقاري السكني، فضلاً عن توحيد المعايير المتبعة داخل القطاع وتطوير أفضل الممارسات.