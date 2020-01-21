“التعاون الإسلامي” تدين الإعتداء الحوثي على مسجد في مأرب

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الإعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته مليشيات الحوثي يوم السبت الماضي, على مسجد في محافظة مأرب اليمنية, راح ضحيته أكثر من مائة شخص وعشرات الجرحى اليمنين.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, أن هذا الهجوم الإرهابي يتنافى ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء ويعكس إستهانة تلك المليشيات بالمقدسات وإستباحتها للدم اليمني.

وجدد “العثيمين” وقوف منظمة التعاون الإسلامي الدائم مع السلطة الشرعية اليمنية والشعب اليمني في محاربة الإرهاب والتطرف اللذين يقوضان بدورهما مسار الحل السياسي السلمي للأزمة اليمنية, داعياً الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.