السودان.. استئناف صادر الماشية للسعودية قريبًا

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، استئناف وانسياب صادرات المواشي للسعودية خلال الأسابيع القادمة، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات الإدارية بين الوزارة والمملكة وبعد الحصول على الموافقة المبدئية من المملكة.

وأوضح الدكتور عادل فرح إدريس وكيل وزارة الثروة الحيوانية خلال الاجتماع المشترك الذي ضم نظراءه من التجارة والصناعة وممثل بنك السودان للصادرات وهيئة الجمارك والشباب والرياضة بمكتبه، الثلاثاء، بالوزارة، أن هذا الاجتماع تنسيقي بغرض وضع آلية لكيفية استئناف صادرات الثروة الحيوانية وخاصة المواشي الحية للمملكة العربية السعودية والمتوقع أن يفتح خلال الأسابيع القادمة بالاتفاق على بعض الشروط مع المستوردين السعوديين.

وأكد سعيهم مع الجهات المختصة بتأهيل المصدرين وربطهم شبكيا وذلك بغرض ضمان دخول عائد كل الصادرات ذات الأصل الحيواني لوزارة المالية دعما للاقتصاد الوطني.

وقال “فرح”، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المشاورات مع الجهات ذات الصلة والمعنية لضبط الشروط العامة والخاصة المتعلقة بالمصدرين ووضع آلية تنفيذية محددة لتأهيل المصدرين من حيث الكفاءة والمقدرة المالية والتأمين وغيره لزيادة الصادرات وإحلال الواردات.