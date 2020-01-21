عبدالله بن مساعد يكسب قضية ملكية شيفيلد ويصبح المالك الوحيد

أعلن الأمير عبدالله بن مساعد، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف بإنجلترا لصالحه يقضي بملكيته نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد رفض المحكمة الدعوى المقدمة ضده من رجل الأعمال كيفين مكابي.

وقال بن مساعد في حسابه الرسمي عبر تويتر، “اللهم لك الحمد والمنة، تم رفض الاستئناف المقدم بخصوص ملكية النادي بشكل نهائي”.

وأكد الموقع الرسمي للنادي رفض الاستئناف المقدم من رجل الأعمال كيفين مكابي، بسبب عدم وجود أسباب حقيقية تكفي للرد على شكواه بخصوص أحقيته في جزء من لكية النادي.

وكسب الأمير عبدالله بن مساعد الحكم الأول في العام الماضي، لكن قرار محكمة الاستئناف أكده ومنع تلقي اي اعتراضات قادمة من كيفين مكابي وشركاه.