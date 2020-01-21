مسلسل عالمي يجمع بين “سوبرمان”ونجوم عرب

أنهى نخبة من نجوم الدراما الإماراتية منهم أحمد الجسمي،والإعلامي سعود الكعبي، وياسر النيادي والإعلامي يوسف الكعبي، تصوير أدوارهم في المسلسل الدرامي “المنصة” ذو المواصفات العالمية في الرؤية والكتابة والإخراج، متصدرين جنباً إلى جنب مع نجوم الدراما العربية الكبيرة المشاركة بالعمل الذي يجتمع به الممثل الأمريكي دان كين المعروف بلعبه دور “سوبرمان”، بأدوار محورية هامة ومؤثرة في سياق قصة العمل الذي تم تصويره كاملاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمجريات وأحداث شرق أوسطية مثيرة ومشوقة ستكشف الكثير من الأمور الغامضة.

ويحمل مسلسل “المنصة” في قصته دراما إجتماعية تشويقية تدور أحداثها في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، في إطار حرب المعلومات والميديا التي تؤثر على حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومختلف لم يقدم سابقاً، بمشاركة نجوم من الوطن العربي والخليج وأمريكا وهم الممثلين: مكسيم خليل، عبد المحس النمر، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، لين غرة، خالد القيش، خالد السيد، رهام قصار، يارى قاسم، شادي الصفدي ، علاء الزعبي، مجد فضة وأدهم مرشد وبمشاركة الممثل معتصم النهار، والذي إنتهى تصوير الموسم الأول منه في أبوظبي العاصمة الإماراتية، وفق ظروف انتاجية عالية المستوى، وتتم الأستعدادات حالياً لإستكمال كتابة وتصوير الموسم الثاني والثالث منه، والذي قام بتأليفه وكتابته الكاتب هوزان عكو ويقوم على إخراجه مجدي السميري ومنصور اليبهوني الظاهري والألماني رودريغو كيشنر، حيث قامت الشركة ببناء وتجهيز استوديوهات تصوير خاصة بالمقاييس العالمية التي تبشر بعمل ضخم يحمل الكثير من المفاجآت والجرأة في الحوار والإخراج ذو الرؤية العالمية.