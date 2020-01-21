العلاج بالرصاص.. قطر أرسلت أسلحة إلى إخوان ليبيا وسط شحنة مساعدات طبية للسودان #قطر_تخدع_السودان

كشفت تقارير إعلامية سودانية أن قطر أرسلت شحنة كبيرة من الأسلحة وسط مساعدات طبية إلى دارفور كانت تنوي إرسالها إلى مليشيا الإخوان في طرابلس التي تحارب ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وقالت موقع سودانية إن رجال قوات الدعم السريع ضبطوا شحنة أسلحة ضخمة في منطقة شمال دارفور جاءت وسط مساعدات طبية أرسلتها قطر، وتحتوي على عدد كبير جدا من الأسلحة الآلية والنصف آلية، وكمية كبيرة جدا من الذخيرة، وبالتحري تم الكشف عن مسار الشحنه، حيث تبين أنها لدعم مليشيات الوفاق الإخوانية بطرابلس لتنفيذ توجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وفي الوقت الذي حاولت فيه قناة الجزيرة القطرية التلاعب لإخفاء الأمر بإعلان أن قطر أرسلت مساعدات طبية إلى دارفور، كانت السلطات السودانية أعلنت ضبط شحنة الأسلحة في مطار الخرطوم.

وفي مواجهة أحد المتهمين في التحقيقات المبدئية معهم أقر بأن تلك الأسلحة كانت مرافقة لشحنة المنحة الطبية القطرية المقدمة من دولة قطر إلى السودان لعمل تمويه على دخول الشحنة البلاد، فيما أقر آخرون بأن جميع التعليمات بما في ذلك خط سير الشحنة وجميع نقاط التفتيش الموجودة على الطريق لتفاديها يتلقونها من شخص قابلوه عند استلام الشحنة ولا يبدو عليه الملامح العربية ويتحدث التركية، كما تم ضبط جوازات سفر تركية لجميع الأفراد المضبوطين مع الشحنة رغم أنهم ليسوا جميعاً أتراك الجنسية.

وأثار الأمر غضب الشارع السوداني، وشارك نشطاء وسياسيون في هاشتاج قطر تخدع السودان للتعبير عن استيائهم من السياسة القطرية التي تدعم المليشيات المسلحة في المنطقة.