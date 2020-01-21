نائب وزير التعليم: سننهي مشاكل #سفير2 خلال اسبوعين.. وأنا أتحمل مسؤولية تأخر الطلبات

أكد نائب وزير التعليم، حاتم المرزوقي،اليوم، أن الوزارة ستنهي مشاكل برنامج سفير2 خلال أسبوعين.

وقال المرزوقي، الذي يتواجد في الملحقية الثقافية بواشنطن لمتابعة مشاكل المبتعثين، أن أي تأخر في طلبات المبتعثين سيتحمل مسؤوليته هو ، وسيسعى لإنهائه.

وقدم المرزوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج معالي المواطن اعتذاره للمبتعثين عن هذا التعثر مضيفًا أنه جاري معالجتها بكامل طاقة الوزارة.

ولفت المرزوقي أن النظام تلقى 276 ألف طلب تم تنشيط 87% منها .

وأشار المرزوقي أن خلل برنامج سفير في الجانب التقني وجاري معالجته وتم إطلاقه تجريبيًا مسبقًا .