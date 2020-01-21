نصائح من الصحة للمسافرين إلى الصين.. واجهوا عدوى كورونا بهذه الخطوات

وجهت وزارة الصحة نصائح للمسافرين إلى دولة الصين لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد المنتشر في مناطق كثيرة هذه الأيام.

وأرشدت الوزارة المسافرين إلى تجنب الاتصالا بالحيوانات، سواء كانت حية أو ميتة، أو المنتجات الحيوانية أو التواجد في أسواق بيع الحيوانات، مع تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بأعراض تنفسية.

وأوضحت أنه في حال ظهرت أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، فينبغي البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، وتغطية الفم والأنف عند الكحة أو العطس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما بالصابون والمطهرات، وطلب الرعاية الصحية فورا.

وأعلنت الصين انتشار إصابات بنوع جديد من فيروس كورونا في العاصمة بكين ومدن اخرى، ووجود حالات إصابة وصلت إلى أكثر من 200 شخص توفي منهم ثلاثة.