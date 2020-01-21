شرطة مكة: القبض على إثيوبي تورط بجرائم تزوير هوية مقيم وبيعها

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير ، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر ، بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي مستخدماً معملاً لهذا الغرض .

وأضاف الغامدي أن المقيم ضبط بحوزته ( 253 ) بطاقة مزورة لهوية مقيم، ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة بإلاضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة، وأوقف واتخذت جميع الإجراءات النظامية بحقه .