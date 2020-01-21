سيدة تشتكي أخاها: “طرد أمي من المنزل “حسبي الله”.. و”العنف الأسري” يتفاعل

تفاعل مركز بلاغ العنف الأسري 1919 مع فيديو سيدة نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلقت عليه بالقول “إن أخوي يطرد أمه حسبي الله عليك طارد أمه وينكر اللي سواه”.

فيما أظهر الفيديو الذي يبدو تصويره في الخفاء صوت مشاجرة سيدة مع رجل تعاتبه على فعلته بطرد أمه وإنكاره فعلته، فيما لم يتم التأكد من صحة الفيديو أو زعم السيدة، إلا إن مركز بلاغ العنف الأسري رد على شكوى السيدة قائلا “سيدتي الكريمة: “نطمئنكم بأنه تم استلام الحالة وجاري العمل على إتمام الإجراءات اللازمة، شاكرين لكم حرصكم”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع وشكوى السيدة وعبر كثيرون عن استيائهم وغضبهم.

وأبرز البعض أن الدين الإسلامي حضّ على تكريم الأم في كل يوم وفي كل دقيقة، والتاريخ لا يعرف دينًا ولا نظامًا كرَّم المرأة باعتبارها أمًا، وأعلى من مكانتها مثلما جاء به الإسلام الذي رفع من مكانتها وجعل برّها من أصول الفضائل، كما جعل حقها أعظم من حق الأب لما تحمّلته من مشاق الحمل والولادة والإرضاع والتربية، وهذا ما يقرّره القرآن الكريم ويكرّره في أكثر من سورة ليثبته في أذهان الأبناء ونفوسهم.

وتولي المملكة العربية السعودية المرأة اهتمامًا كبيرًا، إذ تحظى بمكانة عالية، وقد أصدرت العديد من التشريعات بهدف تعزيز وتمتع المرأة بكامل حقوقها التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة والصكوك الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها.