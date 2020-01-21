خطوة تفصل السعودية عن إنجاز كروي غاب 24 عاماً

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مساء غدٍ الاربعاء لقاءًا يواجه فيه نظيره الأوزبكي في نصف نهائي بطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت23 عاماً، والتي تستضيفها تايلند.

ويسعى الصقور الخضر لتجاوز العقبة الأوزبكية والوصول إلى

النهائي القاري، بالإضافة إلى تحقيق الهدف الأكبر والوصول إلى أولمبيادطوكيو 2020.

وفي حال خسارة الأخضر للقاء الغد فإنه سيلعب لقاءًا يحمل

عنوان الفوز ولا غيره، أمام الخاسر من منتخبي أستراليا وكوريا

الجنوبية منأجل خطف البطاقة الثالثة المؤهلة لطوكيو.

وكان الأخضر قد تصدر مجموعته التي تضم اليابان وقطر وسوريا بسبع نقاط، قبل أن يقصي المنتخب التايلندي صاحب الأرض في الدورربع النهائي.

يذكر أن أولمبياد أتالانتا 1996 شهدت آخر مشاركات الأخضر

الأولمبية على مستوى كرة القدم، في جيل شهد توهج

حسين عبدالغني وعبيدالدوسري وابراهيم ماطر وغيرهم من

نجوم المنتخب الأولمبي آنذاك.