موقف بطولي: ممرضة سعودية تنقذ 4 مصابين بحادث مروري #السعودية #مريم_الشمري

ساهمت ممرضة سعودية بحسها الانساني وبموقف بطولي نبيل في إنقاذ حياة أربعة أشخاص من عائلة واحدة – بعد مشيئة الله تعالى- عقب تعرضهم لحادث مروري في منطقة القصيم.

وقدمت مريم الشمري – سعودية الجنسية- للمصابين الإسعافات الأولية لحين وصول فرق إسعاف الهلال الأحمر السعودي للموقع.

وفي تفاصيل الواقعية بحسب القائد الميداني للهلال الاحمر محمد المناور أن غرفة عمليات الهلال 997 تلقت بلاغ حادث مروري لعائلة شرق منطقة القصيم وذلك عند الساعة 7:28 من مساء يوم أمس الثلاثاء 1441/5/26 متضمن وجود خمسة أشخاص مصابين بالموقع وعلى الفور تم توجية عدد 3 فرق إسعاف من الهلال الاحمر وفرقه مساندة من مستشفى قبة للموقع.

وأضاف المناور : أن وقت الحادث صادف مرور الممرضة السعودية ”مريم الشمري” وهي من صحة محافظة حفر الباطن بنفس الطريق.

وقامت على الفور بالمبادرة والتوقف والتدخل في إنقاذ حياة المصابين مدفوعة من واجبها الإنساني وحسها النبيل في ذلك وقامت بالمبادرة بإيقاف النزيف وتضميد الكسور للمصابين الذين كان من بينهم طفلة مصابة بعمر 6 سنوات كانت تعاني من إصابة في الساعد الأيمن وبعض الجروح العميقة وساهمت جهود الممرضة الشمري بعد مشيئة الله بالتخفيف من مضاعفات الإصابات والمساهمة المباشرة في إنقاذ ارواح عدد أربع إصابات ومصاب توفي بالموقع متأثراً باصابة بالغة ”رحمه الله”.

واختتم حديثه بأنه تم التواصل مع الممرضة الشمري وجرى تقديم الشكر والعرفان لها على جهودها النبيلة والإنسانية ،وإيصال شكر مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي في منطقة القصيم الإخصائي خالد صالح الخضر لها الذي وجه في إستقبالها وتكريمها وتسليمها شهادة شكر وتقدير لمساهمتها في إنقاذ حياة المصابين.