تعّرف عليه: كيفية الدفع «اللاتلامسي» بواسطة الساعات الذكية

يمكن للمستخدم إجراء عمليات الدفع اللاتلامسي بواسطة معظم الساعات الذكية الحديثة؛ نظرا لأنها تشتمل على شريحة تقنية اتصالات المجال القريب NFC.

ولا تقتصر وظيفة الدفع اللاتلامسي على موديلات الشركات العالمية الشهيرة مثل فوسيل أو إل جي، التي تعتمد على نظام التشغيل غوغل Wear OS وتتضمن وظيفة غوغل Pay أو ساعة أبل ووتش المزودة بوظيفة أبل Pay، ولكن هناك العديد من موديلات الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية من الشركات الأخرى، مثل “فيت بيت” وجارمن وسامسونج، والتي تعتمد على أنظمة تشغيل خاصة بها لإتاحة إمكانية الدفع اللاتلامسي بدون أية مشكلات.

وهناك بعض الساعات لا تتضمن تقنيات ذكية على الإطلاق باستثناء شريحة NFC يمكن استعمالها في إجراء عمليات الدفع عبر الهاتف الذكي، وتعتبر التطبيقات هي الركيزة الأساسية في عمليات الدفع عبر الهاتف الذكي؛ حيث يتعين على المستخدم تثبيت تطبيق خاص على الهاتف الذكي المرتبط بالساعة، وقد يكون هذا التطبيق من الشركة المنتجة للساعة الذكية أو الشركة المقدمة لخدمات الدفع.

وعادةً ما يقوم المستخدم في هذا التطبيق بتخزين بيانات بطاقة ائتمان أو أكثر، وبدون هذه البيانات لا تعمل وظيفة الدفع اللاتلامسي، وتتيح هذه التطبيقات للمستخدم متابعة عمليات الشراء في الوقت الفعلي، ولا يتطلب الأمر في بعض الأحيان وجود اتصال مباشر ومستمر بين الساعة والهاتف الذكي.

بالإضافة إلى أن وظيفة الدفع بواسطة شريحة NFC تتم في كثير من الأحيان عندما تكون بطارية الساعة فارغة؛ حيث “يتعرف” تطبيق الدفع المثبت على الهاتف الذكي عن طريق الإنترنت عما قام مستخدم الساعة بشرائه.