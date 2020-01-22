إيران تنتقد كوريا الجنوبية لإرسالها قوة عسكرية وتحريف اسم الخليج الفارسي

انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قرار كوريا الجنوبية إرسال قوة عسكرية إلى المنطقة، كما استنكر “تحريفها اسم الخليج الفارسي”.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت أمس توسيع نطاق عمليات وحدتها لمكافحة القرصنة في المنطقة “من خليج عدن إلى خليج عمان والخليج العربي- الفارسي”.

وكتب موسوي، على موقع تويتر، :إن كانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لا تعرف حتى الاسم التاريخي للخليج الفارسي، فبأي معرفة ومبرر تريد إرسال قوة عسكرية إلى هذه المنطقة؟!.

وأضاف أن الاحترام المتبادل وتقبل الحقائق يمثل الأساس في العلاقات بين الشعوب المتحضرة.

وكانت وزارة الدفاع الكورية أعلنت توسيع مناطق عمليات وحدة مكافحة القرصنة “تشيونجهاي”، وقالت في بيان :بالنظر إلى الوضع الحالي في الشرق الأوسط ، قررت الحكومة توسيع مجال نشاط وحدة تشوينجهاي مؤقتا لضمان سلامة شعبنا وحرية الملاحة للسفن.

وذكرت الوزارة أن نشر تلك القوات لن يكون ضمن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مضيق هرمز.