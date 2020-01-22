ماذا قالت زينة عكر.. أول وزيرة دفاع في دولة عربية بتغريدتها الأولى؟

بعد الإعلان عن أسماء الوزراء في حكومة الرئيس حسّان دياب، قامت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر بإنشاء حساب على موقع “تويتر” وغردت عبره قائلة: لي الشرف أن أكون أول امرأة تتقلد منصب وزارة الدفاع في دولة عربية، دولة لبنان المجد والعز.

ومن المعروف أن عكر قد ورد اسمها يوم أمس الثلاثاء ضمن التشكيلة الحكومية الجديد في لبنان، برئاسة حسان دياب لتصبح بذلك أول وزيرة دفاع عربية.

ويتساءل الكثير من النشطاء عن عدرا، التي تبدو المعلومات عنها شحيحة، إذ لم تكن من الوجوه السياسية المعروفة على الساحة اللبنانية خلال الفترة الماضية.

وإضافة إلى حقيبة وزير الدفاع، تم منح زينة عكر عدرا أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، في حكومة حسن دياب، التي سيكون احتواء الأزمة الاقتصادية إحدى أولوياتها.

ومن المعلومات المتداولة عن وزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة، أنها من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وصهره جبران باسيل.

والوزيرة الجديدة زوجة لجواد عدرا، وهو رجل أعمال لبناني معروف، ومدير عام شركة” الدولية للمعلومات” وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.

وتحمل عدرا شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في التسويق / الإدارة من الجامعة اللبنانية الأمريكية (المعروفة سابقًا بكلية جامعة بيروت).

لديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية والإدارية والبحثية.

وبصفتها شريكًا ومديرًا تنفيذيًا لمؤسسة المعلومات الدولية، قادت عدرا شركة الأبحاث والاستشارات التي تتخذ من بيروت مقراً لها في مجال الأبحاث الاستقصائية ، وجمع قواعد البيانات وتحليلها لمشاريع العالم العربي والشرق الأدنى في مجالات الصحة والتعليم والزراعة ، مرافق البنية التحتية والدراسات الديموغرافية والاجتماعية الاقتصادية.