حملات رقابية لمُكافحة الأسواق العشوائية بمكة المكرمة

نفَّذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة، ومساندة الجهات الأمنية أمس، حملة رقابية على سوق النكاسة العشوائي بمكة المكرمة، لإزالة المباسط والأكشاك العشوائية المُخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد، أنه تم خلال الحملة مصادرة وإتلاف 70 طناً من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى تسليم المُصادرات الصالحة من الخضروات والفواكه لجمعية إكرام لحفظ النعمة، بعد التأكد من صلاحيتها لتوزيعها على المستحقين، والقبض على 23 شخصاً من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتسليمهم للجهات الأمنية المُختصة.

من جانب آخر نفَّذت بلدية الغزة الفرعية، وبمساندة الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، حملة رقابية على سوق جبل الكعبة، وتم خلالها مصادرة ٥٠ طناً من الملابس و الخردوات و الأطعمة غير الصالحة، كما تم القبض على 3 أشخاص من مُخالفي نظام الإقامة والعمل .

وأكد رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس أكرم الحربي، أنّ ذلك يأتي امتداداً لخطط المُتابعة الرقابية الشاملة التي تُنفذها البلدية على الأسواق العشوائية، وبهدف مُتابعة سلامة المواد الغذائية المعروضة وطرق الحفظ والعرض.