الخدمات الطبية للقوات المسلحة تخفّض ساعات الانتظار في طوارئ مستشفياتها

تشهد الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة مؤخراً تحسناً في مستوى الخدمات الصحية وذلك نتاجاً للدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو نائب وزير الدفاع – حفظهم الله – لتحقيق العديد من المبادرات.

جاء ذلك من خلال برنامج تطوير وزارة الدفاع ومنها مبادرة تحسين إدارة الأسرّة (انسياب) واستخدامها بالطريقة المثلى بمستشفيات القوات المسلحة مما أدى إلى انخفاض ساعات الانتظار في أقسام الطوارئ بنسبة (55%) وانخفاض أعداد المرضى ذوي الإقامة الطويلة بنسبة (11%) وذلك من خلال التقرير الدوري لبرنامج تطوير وزارة الدفاع, حيث انخفض وقت انتظار المرضى منذ دخولهم حتى خروجهم من ( 80 ساعة إلى 30 ساعة ) في طوارئ مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض بمقدار (315 إلى 302) مريض شهريا لمرضى ذوي الإقامة الطويلة.

وانخفض وقت انتظار المرضى منذ دخولهم حتى خروجهم من (16 ساعة إلى 8 ساعات) في طوارئ مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة بمقدار (23 إلى 19) مريضاً شهرياً من ذوي الإقامة الطويلة.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمات الطبية ومن خلال مستشفياتها الموزعة بمختلف مناطق المملكة تساهم في تقديم الخدمة الصحية المتقدمة والدقيقة بقدرة استيعابية تتجاوز (7000) سرير.