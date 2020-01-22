“ذا تايمز”: نفط الصومال آخر مغامرات أردوغان الخارجية

قالت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أدوغان، عزم أنقرة بدء التنقيب عن النفط في المياه الصومالية بدعوة من مقديشو، يشكل مسعى جديد لتركيا للتأثير خارج حدودها بعد تدخلها الفاضح في ليبيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن أردوغان تحدث عن طلب من الصومال للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الصومالية دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه في ظل حكم أردوغان، ازداد نفوذ تركيا الخارجي إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ أيام الإمبراطورية العثمانية، علمًا أن مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك جعل أحد مبادئه التأسيسية تجنب التدخل الأجنبي ما لم تتعرض تركيا للتهديد.

وقالت الصحيفة، إن نفوذ تركيا في الصومال يتزايد منذ عام 2011، عندما أرسلت شحنات كبيرة من المساعدات خلال مجاعة، وفي نفس العام، زار أردوغان مقديشو ليصير أول زعيم غير أفريقي يقوم بذلك منذ 20 عامًا، ومنذ ذلك الحين استثمرت تركيا حوالي 100 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية وعززت العلاقات التجارية الثنائية إلى 206 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وتشغل شركات تركية مطار مقديشو وميناءها الذي تديره مجموعة البيرق مالكة صحيفة “يني شفق” المؤيدة لأردوغان.