المملكة تطلب من أمريكا إزالة السودان من قائمة الإرهاب

طالب وزير الدولة للشؤون الأفريقية، اليوم، واشنطن بشطب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، أثناء لقائه المبعوث الأميركي للسودان في الرياض.

وتدرج واشنطن الخرطوم ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب منذ 1993 بتهمة التعاون مع جماعات متطرفة.

ورفعت الولايات المتحدة في 2017 عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان عام 1997 لكنها أبقت الخرطوم على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب إلى جانب إيران وكوريا الشمالية.

ونقلت قناة الإخبارية عن الوزير أحمد بن عبدالعزيز قطان قوله “أكدنا لـواشنطن على ضرورة رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب”.

وجاء تصريحات قطان اثناء لقائه المبعوث الأميركي السفير دونالد بووث الأربعاء في مقر الخارجية السعودية في الرياض.

وأكد قطان “دعم السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق”.

وشدّد “على ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان”.