الجيش اليمني: مقتل قيادات كبيرة من ميليشيا الحوثي وأسر العشرات في معارك شرقي صنعاء

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مقتل قيادات كبيرة من عناصر ميليشيا الحوثي، وأسر العشرات منهم في معارك بمديرية نهم الجبلية شرقي العاصمة صنعاء.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخُبّي، قوله إن أفراد الجيش يسطّرون حاليًا بطولات خالدة على امتداد جبهة نهم.

وأضاف أن العدو الحوثي منهار في مديرية نهم ومعنوياته تحت الصفر، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من قيادات مليشيات الحوثي لقت حتفها في المعارك الأخيرة بالجبهة ذاتها، وأن أسراهم بالعشرات سلموا أنفسهم بمجرد وصول قوات الجيش الوطني إلى مواقعهم.