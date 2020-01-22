أبل تصدر هاتفا جديدا في مارس المقبل بسعر منخفض.. تعرف على المميزات

كشف تقرير أمريكي، الثلاثاء، عن نية شركة أبل الكشف عن هاتف آيفون منخفض التكلفة في وقت مبكر من شهر مارس.

وبحسب ما سرب عن الهاتف، فإنه يفترض أن يشبه آيفون 8، كما أن شاشته ستبلغ 4.7 بوصة، ويحتوي على زر “هوم”، وستغيب عنه خاصية Face ID، وفقا لوكالة بلومبرج.

كما سيحتوي الهاتف على معالج معزز كي يتوافق مع أداء آيفون 11، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي سيجعل منه منافسا قويا أمام بقية الهواتف الذكية.

وكان المحلل المتخصص في منتجات آبل مينغ تشي كو قال في تقرير سابق لـبلومبيرغ إن الهاتف الجديد قد يبدأ سعره من 399 دولارا.

وأشار كو إلى أن الهاتف الجديد قد تصل سعة الرامات فيه إلى 3 غيغابايت، بالإضافة إلى سعة تخزينية تصل بين 64 إلى 128 غيغابايت.

وأضاف الخبير أن الهاتف سيأتي في ألوان الرمادي والفضي والأحمر، بينما لا توجد شائعات حتى الآن بأن سماعة الأذن ستكون بمقبص.