تونس.. القبض على قائد ميليشيا ليبية يحمل جواز سفر تركي

أعلن خالد الحيوني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، إن المصالح الأمنية بمطار تونس قرطاج، أوقفت مسافرا يحمل الجنسية الليبية مشتبها في هويته، وتمت إحالته على ذمة الأبحاث لدى الجهات المختصة، لمزيد التحري والتحقيق بشأنه واتخاذ التدابير اللازمة.

وأكدت مصادر أن الأمر يتعلق بـ”فراس الوحشي”، أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية الليبية، والذي تم القبض عليه عندما كان قادما من إسطنبول، بعدما استظهر جواز سفر تركي، عند قيامه بالإجراءات الحدودية، وفقا لقناة العربية.

ويعدّ فراس الوحشي أحد أذرع التيار الإسلامي المتشدد في الزاوية، وهو أيضا أحد أذرع كتيبة “ثوار طرابلس” التي شارك معها مؤخرا بمجموعته المسلّحة في حرب طرابلس ضدّ قوات الجيش الليبي، وهو متهم بارتكاب عدة جرائم جنائية بالزاوية وطرابلس والمسجل على لوائح الشخصيات الخطرة بالمنطقة، ومطلوب لدى مكتب النائب بتهم تهريب الوقود وتجارة البشر.