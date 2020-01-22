السفارة السعودية في لندن تتدخل بعد إيقاف مشاهير سناب قاموا بنتف ريش الحمام في البانيو #منصور_الرقيبه

بعد موجة غضب على موقف التواصل الاجتماعي وتدخل السفارة السعودية في لندن، عبر «مشهور سناب شات» منصور الرقيبة، عن اعتذاره عن واقعة نتف ريش الحمام في «بانيو» أحد الفنادق في لندن، وقال: “اعترف بالخطأ وكنت أتوقع أن ينتهي الموضوع بالغرامة ولكنه كان يستوجب التوقيف”.

وأضاف خلال مقطع فيديو نشره من داخل سفارة الممكلة بلندن: “منحرجين نكون بالسفارة في هذا الموقف، ودنا كنا نكون في موقف مشرف أكثر.. الموضوع كان يستوجب التوقيف لولا لطف الله ووقوف السفارة معنا”، مجددا شكره للمسؤولين بالسفارة.

وأحدث «الرقيبة» ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لأحد المشاهير برفقته وهو يقوم بنتف ريش حمام تم جلبه من السعودية داخل مغطس بأحد فنادق في بريطانيا، مؤكدين أنهم أعطوا صورة سيئة عن السعوديين، وطالبهم بالابتعاد عن هذه التصرفات ومعرفة قوانين الدول.

وتدخلت إدارة الفندق واتخذت إجراءات أمنية ضدهم، حتى تدخلت السفارة وأنهت القصة، على حد تعبير الرقيبة.