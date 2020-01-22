“التجارة” تعوض مماطلات “مطبخ الزوجية” بـ”قسيمة الـ 500 ريال” ثم تتراجع وتحذف التغريدة #زوج_الاحلام

هل من الممكن أن نسميها قصة حلم مطبخ الزوجية الذي لا يتحقق؟

هي قصة قد تبدو مملة لكنها تحمل هم مواطن كان يجهز ليوم زفافه، اشتكى مماطلة إحدى شركات الأثاث الكبرى و إهمالها في تركيب مطبخ قام بطلبه لما يقارب الشهرين في رحلة مملة تخللها ضرب 3 مواعيد ثم تأجيلها لأسباب مجهولة ثم خطأ تقني في التركيب تسبب في توقف العملية برمتها حتى جاء موعد زواجه فاضطر إلى حمله خارج عش الزوجية الجديد في يوم زفافه وما كان من وزارة التجارة إلا أن تعده بقسيمة شرائية قدرها 500 ريال ثم تحذف التغريدة مما أثار دهشته ودهشة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي .

و تبدأ القصة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ومن حساب المواطن ” أ.س.أ و الذي يعمل طبيبا للأسنان الذي بدأ في بث شكواه لوزارة التجارة و التي يشتكي فيها تضرره من شركة الأثاث كبرى التي أضاعت كثيرا من وقته وجهده حتى اضطر لمطالبتهم بنقل قطعهم من منزله ففاجأوه أن الموعد هو يوم زفافه مما اضطره لحمل قطع المطبخ المطلوب بجهد شخصي ونقله مناشدا وزارة التجارة إنصافه فما كان من الوزارة إلا أن قالت

نشكرك على التواصل وتمت مباشرة البلاغ و التركيب وسيتم تعويضك من المنشأة بقسيمة شرائية بقيمة 500 ريال ، ما لاقى استهجان ودهشة المتابعين .

و قال أ.س.أ في سلسلة من التغريدات : ”

طلبت مطبخ من فرع “..” الظهران بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٩واخبروني أن فترة التركيب سوف تتم خلال اقرب موعد والذي يصادف تاريخ ١٤/١٢/٢٠١٩وللاسف اتى التاريخ الموعود ولم يتم تركيب المطبخ دون اي اتصال بانه تم تاجيل موعد التركيب.”

ثم تعده الشركة بموعد آخر بتاريخ بتاريخ٢٤/١٢/٢٠١٩وايضا لم يتم الحضور بالموعد للتركيب ليتم الاعتذار أيضا.

ثم ضربوا له موعدا بتاريخ٩/١/٢٠٢٠وايضا لم يتم حضور الموعد كالعاده ولم يتم الاتصال وبعدها تم الإعتذار كالعادة

وبعد جهد أتوا للتركيب وخلال التركيب وضعوا أجزاء المطبخ في جميع انحاء البيت( الصاله والممرات )ووعدوه بالانتهاء من العمل بنفس اليوم -كما قال- ثم اكتشفوا عيبا مما أجل العمل قبل أسبوع من زواجه، مما اضطره لطلب إزالة المطبخ من المنزل فلم تستجب الشركة فاضطر لنقله بنفسه في رحلة تصور مدى المعاناة التي خاضها و مدى الاحتياج لرقابة صارمة على مثل هذه الممارسات كما يقول المتابعون

وبعد كل هذه الرحلة التي خاضها وجد المواطن نفسه أمام تغريدة التجارة و قسيمة شراء ب500 ريال و التي حذفتها لاحقا و انهالت ردود أفعال المتابعين

وعلق أحدهم قائلا: ” شكراً وزارة التجارة تعليقكم جداً جميل اسعدنا كثيراً واضحكنا ،اتمنى يستفيدون منكم الاخوة في هيئة الترفية

اجل بعد كل هالمماطلة والاثر المادي والنفسي لمواطن خسر من اجازتة الرسمية وضاع جهده وتعثرت ترتيباته لزواجه (الله يوفقه)

اخرتها ٥٠٠ ريال”

فيما قال آخر : ” ارجو من الجهات المعنية ردع مزودي الخدمات و حماية المستهلك من تعطيل المصالح.

.