الصين ستغزوكم..أمريكا تحرض فرنسا ضد هواوي

مارست الولايات المتحدة، الأربعاء، ضغوطا على فرنسا لحملها على اتخاذ “إجراءات أمنية قوية” ضد اختراقات محتملة قد تتيحها شبكات الجيل الخامس التي تطورها شركة الاتصالات الصينية هواوي، محذّرة من أن عدم القيام بذلك قد يؤثر على التبادلات الاستخباراتية بين واشنطن وباريس.

وتصدرت المخاوف التي تحيط بالجيل الخامس لهواوي جدول أعمال الاجتماع الثالث الأميركي الفرنسي حول الامن السببيري، وفق ما أفاد الدبلوماسي الأميركي روبرت ستراير للصحافيين في باريس.

واوضح ستراير أن الولايات المتحدة لم تطلب من فرنسا مقاطعة هواوي، بل اتخاذ اجراءات حماية قوية ضد “اختراقات خبيثة” ناتجة عن تحديثات برامج الأنظمة التي تقدمها الشركة الصينية.

وأضاف انه إذا فشلت فرنسا في اتخاذ خطوات كافية، فإن الولايات المتحدة “سوف يتعين عليها إعادة تقييم كيفية إجراء العمليات” التي تتطلب تبادل معلومات حساسة، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة وعمليات مكافحة الإرهاب.

ولفت الى ان “الخطر الحقيقي الذي نراه هو انه اذا كانت هناك شبكات جيل خامس غير آمنة تأتي من شركات غير موثوقة، فإن هذا قد يعرّض البيانات التي نود مشاركتها مع الشركاء للاختراق”، وخاصة الشركاء في حلف شمال الاطلسي وبينهم فرنسا والمانيا.

وقال ستراير “نحن نعلم أن الجيل الخامس سيدعم الشبكات الذكية، لذا فان توفير الكهرباء للمنازل والشركات والتطبيب عن بعد وشبكات النقل الذكية، يمكن تعطيلها كلها في حال نشوب أزمة محتملة”.

وأضاف “نحن لا نطلب فرض حظر معين، بل نقول تبنوا النوع الصحيح من التدابير الأمنية الذي سيحمي مواطنيكم ومصالحكم الاقتصادية على المدى الطويل ضد شركات مثل هواوي التي تخضع لسيطرة حكومات استبدادية”.

وقال ان شركات مثل نوكيا واريكسون وسامسونغ “جاهزة” لتقديم خدمات الجيل الخامس، ما يعني أن رفض هواوي لن يؤدي الى أي تأخير.

ودعا ستراير ايضا الى التخلص من الأجيال القديمة لأنظمة هواوي، مشيرا الى ان استبدال جميع معدات هواوي في أوروبا سيكلف 3,5 مليارات دولار.

وقال “لا احد يرغب ان يكون في موقع اتاحة (…) دخول الحكومة الصينية الى جميع أسراره”.