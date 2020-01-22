المدينة الملعونة.. الصين تمنع سكان مدينة كبرى من مغادرتها بسبب كورونا

أفادت وسائل الإعلام الحكومية أن المدينة الصينية، التي تعد مركز تفشي فيروس جديد مميت، ستفرض قيودًا صارمة على حركة سكانها إلى خارج المدينة ابتد4اءً من يوم غد الخميس في محاولة لوقف انتشار العدوى.

وقالت صحيفة “الشعب” الصينية اليومية انه اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) سوف تُغلق محطات القطار والمطار في ووهان، وسيتم تعليق خدمات حافلات المسافات الطويلة والمترو والعبارات إلى خارج المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

وتم الإعلان عن هذه التدابير بعد ساعات من تضاعف عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس الشبيه بالالتهاب الرئوي، تقريبا إلى 17 في غضون 24 ساعة ، وفقا لمسؤولين في مقاطعة هوبى الصينية ، حيث تقع مدينة ووهان.

وتجاوز عدد الحالات المؤكدة 500 حالة اليوم الاربعاء. وهناك مخاوف من أن عدد المصابين قد يرتفع في الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يسافر مئات الآلاف من المدن الكبرى مثل ووهان إلى ديار عائلاتهم للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يبدأ يوم السبت.