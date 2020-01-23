الصين: وفاة 17 شخصًا وإصابة 571 آخرين بفيروس كورونا الجديد

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين وفاة 17 شخصًا وتسجيل 571 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الحاد الذي يسببه فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV).

وذكرت اللجنة في بيان اليوم أن جميع حالات الوفاة المسجلة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، التي تم اكتشاف أول حالة إصابة بها الشهر الماضي، موضحةً أن أعمار الوفيات تتراوح بين 48 عامًا و 89 عامًا، وأن معظم المرضى الذين توفوا عانوا من مشاكل صحية أساسية مثل تليف الكبد والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية.

وأضافت اللجنة أنه تم تتبع إجمالي 5897 شخصًا على اتصال وثيق بالحالات المصابة، بينها 4928 تحت الملاحظة الطبية، بينما خرج 969 آخرون من المستشفى.

وأشارت إلى أن فترة حضانة الفيروس وهي الفترة الفاصلة بين الإصابة وحتى ظهور الأعراض، يمكن أن تستغرق ما يقرب من 14 يومًا.