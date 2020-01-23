إهانة صورة سليماني.. تهمة جديدة لاعتقال المحتجين في إيران

أعلن قائد شرطة العاصمة الإيرانية طهران، أمس الأربعاء، اعتقال شاب إيراني بتهمة تمزيق صورة قاسم سليماني أثناء الاحتجاجات، حسب ما ذكرته وكالة “إيسنا” الإيرانية.

وأشار قائد الشرطة إلى الإفراج عن الشاب لاحقاً بكفالة.

واندلعت المظاهرات في مختلف المدن الإيرانية، احتجاجاً على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري، ومزق المتظاهرون صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والمرشد الأعلى علي خامنئي.

وحاول النظام إسكات المتظاهرين ومنعهم بالقوة، باعتقال المحتجين بتهمة إهانة صور سليماني.

وتحدثت تقارير صحافية عن اعتقال شخص آخر بتهمة إهانة صورة قاسم سليماني، وفق موقع قناة “الحرة”، اليوم الخميس.

واعتقل 4 آخرون في مطلع الشهر الجاري في أصفهان جنوبي البلاد، بالتهمة ذاتها.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المتظاهرون في إيران والعراق، حرصوا أثناء احتجاجاتهم على تمزيق صور سليماني وحرقها.

وفي خطوة نادرة، أقرت وكالة أنباء “فارس” شبه الحكومية بتمزيق صورة سليماني وبخروج التظاهرات المناهضة للنظام.

ويذكر أن سليماني وعدد آخر من العسكريين، من بينهم نائب قائد ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، قتلوا في غارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد، في مطلع الشهر الجاري.