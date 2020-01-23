الشرطة تضبط «منزل» الأسلحة والذخائر في أمدرمان

تمكنت شرطة مباحث المرور السودانية من ضبط شبكة اجرامية يتزعمها 5 متهمين تعمل على بيع الأسلحة والذخائر بمدينة أمدرمان.

وقال المكتب الصحفى للشرطة أنه وإثر معلومات توفرت بوجود شبكة اجرامية تعمل على بيع الأسلحة والذخائر بأمدرمان (أمبدة) ليتم تكوين تيم للمتابعة والتقصي، وبموجب عريضة من النيابة تمت مداهمة المنزل الذي تتخذه الشبكة مقراً لها ليتم ضبط عدد (5) متهمين وبحوزتهم عدد (8) طبنجة.

إضافة إلى عدد (5228) من الذخائر المتنوعة بحوزتهم، وتم فتح بلاغ فى مواجهتهم بالرقم (28) بقسم شرطة الخرطوم شمال تحت المادة (26) أسلحة وذخائر تحت إشراف النيابة.