متظاهرون يقطعون العديد من الطرق بمحافظة البصرة العراقية

قال شهود عيان اليوم الخميس إن مئات المتظاهرين قطعوا طرقا وجسورا رئيسية في محافظة البصرة 550/ كلم جنوب بغداد/، أبرزها الطريق المؤدي إلى ميناءي أم قصر وخور

الزبير، والحقول والمنشآت النفطية، وذلك بعد ليلة دامية شهدت سقوط قتيل ونحو عشرة مصابين.

وذكر الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية أن أفواجا من المتظاهرين الناقمين قاموا الليلة الماضية بإحراق أحد مقار منظمة بدر،التي يقودها هادي العامري، بعد مصادمات مع قوات الأمن.

وأضاف الشهود أن تجمعات المتظاهرين منعت الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم، وسط تضييق على حركة السيارات.

وذكر الشهود أن ساحة البحرية، مركز التظاهر والاعتصام، تشهد تدفقا من المتظاهرين، وخاصة طلبة الكليات والمدارس، في ظل انتشار القوات الأمنية في محيط الساحة والشوارع القريبة.