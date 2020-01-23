وزير الصناعة: المملكة تشهد افتتاح 50 إلى 70 مصنعاً شهرياً

صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، بأن المملكة تشهد افتتاح 50 إلى 70 مصنعا شهريا.

وقال في تصريح لموقع قناة “العربية” إن المملكة تعول على قطاع التعدين للمساهمة بقوة في الصناعة مستقبلا.

وأضاف الخريف، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، “نعمل على إطلاق نظام التعدين قريبا، حتى يكون للمستثمرين تصور واضح، خاصة أن استثمارات القطاع بحكم طبيعته طويل الأمد، حتى يتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة”.

وانتهت الوزارة من إعداد نظام التعدين، وهو قيد المراجعة النهائية في مجلس الشورى ليكون جاهزا للمستثمرين.

وفيما يتعلق بإعفاء منشآت القطاع الصناعي، قال الخريف “قرار الإعفاء لمدة خمس سنوات، لم يتخذ لكي يبقى كثيراً، وإنما للمساعدة على الاستثمار في الميكنة، وإذا كانت الصناعات غير قابلة للميكنة فإننا نعمل معها عبر دعم السعودة وإيجاد حلول مستدامة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في أيلول/سبتمبر الماضي أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك بدءا من الأول من تشرين أول/أكتوبر 2019.

ورخصت الوزارة لـ 196 مصنعاً جديداً خلال أول ثلاثة أشهر فقط من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للوافدين بالمنشآت الصناعية المرخصة.