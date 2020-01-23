عاجل… الشؤون الإسلامية تقدم عدداً من الكلمات للتحذير من جماعة التبليغ

يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل ممثلاً بإدارة التوعية العلمية والفكرية عدداً من الكلمات الدعوية لأصحاب الفضيلة المشايخ ضمن برنامج “مساجدنا آمنة” في نسخته الرابعة بعنوان: التحذير من جماعة التبليغ وبيان خطرها، وذلك في عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 3 – 4 / 6 / 1441هـ بعد صلاة المغرب.

ويشارك في إلقاء الكلمات عدداً من الدعاة والمختصين في الأمن الفكري، وتركز المحاضرات على الحديث عن الأمن والإيمان ومعالجة الفكر الضال وتحذير الشباب من الجماعات المتطرفة ومن بينها جماعة التبليغ لبيان خطرها وكذلك الخوارج، وحث الناس على الاقتداء بالسنة النبوية التي جاءت بالوسطية والاعتدال الذي لا غلو فيها ولا تطرف.

يُذكر أن البرنامج يستهدف الإمام والمؤذن وجماعة المسجد، وقد تم تدشين البرنامج في نهاية شهر شوال لعام 1440هـ، ودشنه معالي النائب الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نيابة عن معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وكانت النسخة الأولى بعنوان: شرح كتاب الأصول الستة للشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله-، والنسخة الثانية بعنوان: شرح كتاب القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- ، والنسخة الثالثة بعنوان: التحذير من جماعة الإخوان المسلمين، وهذه النسخة الرابعة بعنوان: التحذير من جماعة التبليغ، في 16 جامع من جوامع المحافظات والقرى في منطقة حائل.

وتأتي هذه البرامج في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتوعية بخطر الجماعات والأحزاب بمختلف مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.