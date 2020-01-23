ضمن مبادراته في توطين صناعة الغذاء.. معهد الألبان يوقع اتفاقية مع الصافي لتمكين وتأهيل الكادر السعودي

وقع المعهد التقني للألبان والأغذية صباح أمس الأول اتفاقية تدريب وتوظيف مع شركة الصافي أحد أكبر الشركات لمنتجات الألبان، ليكون أحد شركاء التوظيف في المعهد.

وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرات المعهد في توطين صناعة الغذاء في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى تمكين وتأهيل الكادر السعودي، وتعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين في صناعة الأغذية.

ووقع الاتفاقية من جانب المعهد التقني للألبان والأغذية المدير التنفيذي إبراهيم بن سعود العقيلي ومثل شركة الصافي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية نبيل بتاوي، بحضور مسؤولين من شركة الصافي تولقا سيزر الرئيس التنفيذي للشركة و مدير عام التصنيع أحمد العلوي ومحمد الغامدي مدير إدارة المواهب و محمد الحربي مدير استقطاب المواهب-بقطاع الزراعة و التصنيع وبحضور منسوبي المعهد .

وأوضح العقيلي أن الاتفاقية تهدف إلى توطين صناعة الغذاء والألبان، وتأهيل وفتح نافذة للشباب السعودي في مجال صناعة الأغذية، وهو ما نجح المعهد فيه من خلال مشاريعه السابقة، لافتًا إلى أن المعهد حقق إنجازات عدة في الفترة الماضية، والدفع بعشرات الشباب في سوق العمل، خصوصًا أن التدريب منتهي بالتوظيف.

وتعتبر الصافي هي الشريك الثالث للمعهد بعد شركتي تانيا و الوزين التابعة لشركة أورنوا الايرلندية.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم صندوق الموارد البشرية “هدف” .