الكلية التقنية للبنات بالباحة تنظم اسبوع تقني للمستجدات والخريجات

اقامت الكلية التقنية للبنات بالباحة بمطلع الفصل التدريبي الثاني يوم الأحد ٢٤/٥ برامج اليوم التقني والذي استمر لثلاث ايام بحضور.١٢٧ متدربة.

وقد تم خلال البرنامج الترحيب بالمستجدات والتعريف بالعملية الارشاديه ودورها المهم والفعال في رعاية المتدربات من قبل المرشده الطلابية.

ثم كلمة عميدة الكلية أ. امل الغامدي رحبت فيها بالمستجدات وهنأتهن بالقبول ودعتهن لان يكن نموذجاً فعلاً في تحقيق رؤيه هذا الوطن الحبيب.

وتناولت جميع الادارات والأقسام شرح عن الأقسام والخطط التدريبية والتنسيق الوظيفي وصندوق المتدربات وتحدثت مديرة القبول والتسجيل عن اللوائح وأنظمة الخدمات المقدمة للمتدربات واليات العمل في ادارة القبول والتسجيل ومراجعه إدارتها في حال الرغبة في الاستفسارات او لتنفيذ الخدمات.

وتم توزيع هدايا تذكارية بنهايه اليوم الاخير للملتقى لوضع بصمه للتواصل مع المتدربات الجدد. واستلام الجداول التدريبية .