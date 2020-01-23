400 موظف من “تعليم الطائف” يناقشون حل النزاعات والخلافات في العمل

أكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي، على أهمية العمل بروح الفريق وبناء جسور الثقة بين الرئيس والمرؤوس، وتحمل المسؤولية وبناء الذات وفق المعطيات الإيجابية في ظل وجود قدوات ونماذج تفاؤلية في حياة المحيطين بنا، وحل النزاعات والخلافات التي قد تعيق العمل ونشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتسامح في الخصومات.

جاء ذلك خلال افتتاحه اللقاء الثاني لمنسقي ومنسقات مشروع الإصلاح التربوي “وفاق”، على مسرح الإدارة الفيصلية للبنين، وعلى مسرح الإدارات النسائية للمنسقات، بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية والمساعد للخدمات المساندة، ومستشاري المدير العام وعدد من مديري ومديرات الإدارات والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، وبحضور ما يزيد عن 400 منسق ومنسقة للمشروع في المدارس الداخلية، وكذلك المنسقين والمنسقات في المكاتب.

وقدم “اللهيبي” شكره للقائمين على مشروع وفاق بالإدارات والمكاتب والمدارس على جهودهم، كما قدم شكره لمستشار المدير العام المشرف العام على مشروع وفاق سعود الشريف، ولمنسقي ومنسقات المشروع بإدارة التعليم.

تناول الملتقى العديد من الموضوعات والمحاور أبرزها وفاق الأمس واليوم، والسمات المشتركة بين الأزمات، وأسباب نشوئها ، وتشخيصها، كما ناقش فن إدارة الأزمات، وفن التعامل في بيئة العمل، واستعرض ميدان وفاق، بالإضافة إلى وقفات تربوية، وعرض عددٍ من التجارب الناجحة من الميدان التربوي، صاحب ذلك عرض مرئي لأهم ماتم إنجازه خلال العام الماضي، وماسيقدمه المشروع للميدان خلال العام الحالي.

وتقوم فكرة “وفاق” على على أساس تكامل المجتمع التعليمي، لمعالجة الأزمات التربوية ونشر ثقافة التسامح وتقبل الرأي والرأي الاخر وتحقيق الرضا الكامل للمستفيد (الداخلي والخارجي).

ويسعى مشروع “وفاق” للإصلاح في قضايا الخلافات والمنازعات في المجتمع التعليمي بأنواعها وخاصة ما يتعلق بـ (المدرسة – المكتب – الإدارة) وتوحيد الإجراءات والخطوات للوصول لحل إصلاحي يرضي المستفيد، وينهي الخلاف القائم، ويؤدي إلى وحدة الأفكار والميول وتحقيق الشعور بالرضا.