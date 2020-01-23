بالكاميرات.. طيران ناس يعثر على كرسي نجلاء بعد أخذه من قبل مسافر آخر بمطار الرياض #طيران_ناس_وين_كرسي_نجلا

اعتذرت “طيران ناس” عن ما حدث للمسافرة نجلاء بعد فقدانها الكرسي أثناء رحلتها من المدينة المنورة إلى الرياض، مؤكدة ضمان حق التعويض لها في الضرر الذي لحق بها.

وقالت “طيران ناس” في بيان لها، اليوم الخميس: “إشارة إلى الشكوى المتعلقة بفقدان كرسي المسافرة نجلاء أثناء رحلتها من المدينة المنورة إلى الرياض بتاريخ 18 يناير 2020، نود أن نعتذر عن ما حصل للمسافرة، حيث نعلم جيدًا حجم الضرر والمعاناة التي لحقت بها”.

وأضاف البيان: “منذ استلام الشكوى قمنا مباشرة بالعمل مع الجهات المسؤولة الأخرى للبحث عن الكرسي، وبعد التحقيق المباشر والتنسيق مع مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بالرجوع إلى كاميرات المراقبة في المطار تبين لنا وصول الكرسي على نفس الرحلة المذكورة أعلاه، حيث قام أحد المسافرين القادمين من إحدى الرحلات الأخرى بأخذ الكرسي من منطقة استلام الأمتعة الخاصة بالكراسي المتحركة في الصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وبعد التنسيق مع الجهات المسؤولة، تبين أن المسافر لديه رحلة دولية مواصلة حيث استخدم الكرسي وتوجه به إلى صالة رقم (2) الدولية وقام بتركه عند بوابة رحلة المغادرة، ويجري العمل حاليا مع المسافرة نجلاء لتسليمها الكرسي كما نضمن لها حق التعويض في الضرر الذي لحق بها”.

وأكدت طيران ناس اهتمامها الكبير بالضيوف، والسعي لتطوير الخدمات التي تحقق تطلعات المسافرين.