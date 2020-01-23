وزير الاتصالات: رعاية صحية إلكترونية لمليون شخص

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله السواحه، في جلسة “أولويات قمة العشرين” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة “دافوس” السويسرية، أن المملكة نجحت في إيصال الرعاية الصحية عبر الخدمات الإلكترونية لمليون شخص.

وأضاف السواحه في سياق استعراضه لأولويات السعودية التي تترأس مجموعة العشرين للعام الحالي، أن المملكة تهتم عبر هذه الرئاسة، بجذب أنظار العالم إلى تحديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي حين أشار إلى العمل على خفض الفجوة الرقمية، أكد أن مشاركة المرأة في التكنولوجيا والاتصالات الرقمية قد ارتفعت من 7 إلى 15%، وهذا ما أدى إلى زيادة في نمو القاعدة الاقتصادية غير النفطية من 3 إلى 6%.

وشدد وزير الاتصالات على مضاعفة تمثيل المرأة السعودية في قطاع تقنية المعلومات إلى 15% حاليا.

واعتبر أن التكنولوجيا تعد من العناصر المسرعة لوتيرة التنمية والتطور، لافتاً النظر إلى أن ما يطرأ من تغير بفعل التقنية يصاحبه استحداث لفرص العمل، وعالمياً بفعل ذلك فإن التنبؤات تشير إلى استحداث 58 مليون وظيفة جديدة.