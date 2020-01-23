بالصور.. إصابة 17 في حريق عمارة سكنية بالرياض

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم، حادث حريق واحتجاز في أحد العمائر السكنية بشمال الرياض، والذي نتج عنه إصابة 17 بضيق في التنفس.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعة ٨.٢٣ مساء بوجود حريق بعمارة سكنية بحي الفلاح وتم توجيه 9 فرق إسعافية مع القيادة الميدانية.

وأضاف في بيان صحفي: “خلال 10 دقائق تم الوصول للموقع حيث تم فرز الحالات والتي بلغ عددها 16 حالة جميعا ضيق تنفس وتم علاجها في الموقع فيما تم نقل حالة لأقرب مستشفى للموقع”.

وتابع: “القيادة الميدانية أبقت على فرقتين إسعافيتين حتى تم إخماد النيران من قبل الدفاع المدني”.