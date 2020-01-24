تفاصيل 155 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص بالرياض

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 155 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص وفق التفاصيل التالية :
التاريخ: 2020/01/27
التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
اسم المنشأة: شركة العيسى للتبريد والتكييف
الجنس : أنثى
المكان: مقر الشركة
التاريخ: 2020/01/26
التوقيت: من 11:00 إلى 2:00
اسم المنشأة: مؤسسة زيوف للمقاولات
الجنس : ذكر
المكان: مقر الشركة
التاريخ: 2020/01/27
التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
اسم المنشأة: شركة أسمنت اليمامة
الجنس : ذكر
المكان: غرفة الرياض
التاريخ: 2020/01/28
التوقيت: من 10:00 إلى 1:00
اسم المنشأة: حلويات الدبلوماسي
الجنس : أنثى
المكان: مقر الشركة
التاريخ: 2020/01/28
التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
اسم المنشأة: شركة سنابل السلام للصناعات الغذائية
الجنس : ذكر
المكان: غرفة الرياض
التاريخ: 2020/01/29
التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
اسم المنشأة: شركة العليان للخدمات الغذائية
الجنس : ذكر
المكان: غرفة الرياض
التاريخ: 2020/01/29
التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
اسم المنشأة: شركة العليان للخدمات الغذائية
الجنس : أنثى
المكان: غرفة الرياض
التاريخ: 2020/01/30
التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
اسم المنشأة: نخبة العود
الجنس : ذكر
المكان: غرفة الرياض